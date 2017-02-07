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Новости Нижнего Тагила

Холодная вода пропала в двух микрорайонах Нижнего Тагила из-за прорывов труб (ФОТО)

7 февраля 2017, 13:45Добавить новость
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Сразу две коммунальные аварии произошли в Нижнем Тагиле морозном утром 7 февраля. Прорывы на водопроводах лишили холодной воды жителей Новой Кушвы и Старой Гальянки.

Аварии произошли на рубеже ночи и утра. Сначала в 5:20 на Гальянке, рядом с перекрестком Уральского проспекта и улицы Совхозная, прорвало одну трубу. Затем около 6 часов утра аналогичная авария произошла на Новой Кушве, на улице Степная, неподалёку от дома №3, сообщило АН «Между строк».

 

Как результат, в частных и некоторых жилых домах на время ремонта отключена холодная вода. Из-за отсутствия воды учащихся православной гимназии №11 на сегодня освободили от уроков. Как сообщили редакции TagilCity.ru в гимназии, ремонтники обещают восстановить водоснабжение в течение дня.

 

В компании «Водоканал-НТ» отказались рассказывать о произошедшем, причинах аварии или сроках ремонта.

 

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Фото ИА «Все новости»

 

Две недели назад в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошел прорыв труб с горячей водой. Тогда на ремонт потребовалось около 12 часов.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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