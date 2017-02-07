Холодная вода пропала в двух микрорайонах Нижнего Тагила из-за прорывов труб (ФОТО)

Аварии произошли на рубеже ночи и утра. Сначала в 5:20 на Гальянке, рядом с перекрестком Уральского проспекта и улицы Совхозная, прорвало одну трубу. Затем около 6 часов утра аналогичная авария произошла на Новой Кушве, на улице Степная, неподалёку от дома №3, сообщило АН «Между строк».

Как результат, в частных и некоторых жилых домах на время ремонта отключена холодная вода. Из-за отсутствия воды учащихся православной гимназии №11 на сегодня освободили от уроков. Как сообщили редакции TagilCity.ru в гимназии, ремонтники обещают восстановить водоснабжение в течение дня.

В компании «Водоканал-НТ» отказались рассказывать о произошедшем, причинах аварии или сроках ремонта.

Фото ИА «Все новости»

Две недели назад в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошел прорыв труб с горячей водой. Тогда на ремонт потребовалось около 12 часов.