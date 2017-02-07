Мужчина совершил четыре ритуальных убийства под Среднеуральском

38-летний житель Белоярского района обвиняется в 4 ритуальных убийствах, совершенных в 2014 году под Среднеуральском.

Как сообщают «Вечерние ведомости», мужчина находил случайных жертв, которых приглашал совместно распить алкоголь. После распития он предлагал жертвам поехать на природу на шашлыки. В лесу под Среднеуральском у обвиняемого была оборудована площадка, где он обездвиживал потерявших бдительность жертв и наносил им ножевые ранения.





Обвиняемый прошел медицинскую экспертизу и признан вменяемым.





Как предполагает следствие, мужчина причастен еще и к двум заказным убийствам, совершенным в 2003 и 2010 г.г.





Задержанный обвиняется по п.п. «а», «е» и «з» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.1 ст.222УК РФ. Сейчас он ждет суда, ему грозит пожизненное заключение.