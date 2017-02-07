Педофил надругался над 10-летней девочкой в Миассе

В Миассе Челябинской области перед судом предстанет 22-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в надругательстве над несовершеннолетней.

Инцидент произошел 25 января текущего года. Обвиняемый подкараулил в подъезде жилого дома 10-летнюю девочку и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. О состоянии здоровья девочки пока ничего неизвестно.





Сейчас личность насильника установлена, и он находится под стражей. Педофил будет осужден по ст.132 УК РФ, как пишут «Ведомости Урала».



Ранее в Миассе был привлечен к уголовной ответственности еще один педофил, который в прошлом году надругался над 13-летней девочкой.