Табельное оружие и спецсредство «Еж-1» пришлось применить полиции Екатеринбурга для задержания водителей-нарушителей ПДД (ФОТО)

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали 2-х лихачей, нарушивших правила дорожного движения и не исполнивших требование полицейских остановиться. Для этого пришлось применить оружие и спецсредство.

Два водителя-нарушителя ПДД были задержаны в Екатеринбурге с помощью табельного оружия и специального средства «Еж-1», сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.





Первый случай произошел накануне ночью в уральской столице. Полицейские заметили автомобиль ВАЗ-21150, движущийся с выключенными фарами. Экипаж потребовал от водителя остановиться, на что автомобиль прибавил скорость и поехал дальше, пытаясь скрыться от погони.





Для принудительной остановки патрульные применили металлическую ленту с шипами и задержали 42-летнего водителя. Оказалось, что он находился в алкогольном опьянении, но отказался от прохождения освидетельствования.





В дальнейшем выяснилось: мужчина за 4 года 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе, и за вождение в пьяном виде. На этот раз в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание – лишение свободы сроком до 2-х лет.





Второй случай произошел также в Екатеринбурге. Водитель ВАЗ-2114 проигнорировал требование инспекторов ГИБДД и не остановился, продолжая движение. Во время преследования он выезжал на встречную полосу, проезжал перекрестки на красный сигнал светофора, чем создавал опасную ситуацию на дороге для пешеходов и водителей. Полицейские применили табельное оружие, выстрелив в колесо машины.





Задержанным оказался 20-летний молодой человек. В отношении нарушителя возбуждено административное дело.



