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Новости Нижнего Тагила

14-летний подросток ушел в школу и пропал накануне в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 марта 2017, 12:45Добавить новость
Нижний Тагил,происшествие,полиция,розыск,пропал ребенок,школьник,поиск,проспект Мира
В Нижнем Тагиле разыскивается несовершеннолетний Кокорин Михаил Владимирович, 3 июня 2002 года рождения, об этом сообщает МУ МВД.  Утром, в 08:10. 6 марта 2017 года 14-летний подросток отправился в школу на улице Мира и до сих пор не вернулся. 

В настоящее время вся полиция города ориентирована на поиск пропавшего школьника.

В день исчезновения мальчик был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синюю вязаную шапку с эмблемой Adidas. На нем были черные рубашка, джемпер, кроссовки. 

Приметы пропавшего: рост 173 см, худощавое телосложение, дугообразные брови, темные глаза, прямой нос, темные прямые волосы, тонкие губы, оттопыренные уши. 

При себе у подростка имеется черный мобильный телефон с кнопками Samsung

Мальчик проживает в квартире с обоими родителями, ранее из дома не уходил, на учете в ПДН не состоял, не был замечен в склонности к бродяжничеству. 

Полиция просит всех, кто может знать о местонахождении пропавшего школьника, сообщить об этом в полицию. 
Нижний Тагил,происшествие,полиция,розыск,пропал ребенок,школьник,поиск,проспект Мира
Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"
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