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Новости Нижнего Тагила

Автомобиль врезался в забор стройки неподалеку от автомобильного моста на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

7 марта 2017, 18:40Добавить новость
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Легковой автомобиль выехал на обочину и протаранил забор во время ДТП на перекрестке улиц Серова и Красноармейская. Машина застряла в металлических конструкциях забора. На место аварии прибыли пожарные и две бригады скорой помощи Нижнего Тагила.

На перекрестке столкнулись две машины. Одна из них, зеленая иномарка, замерла на проезжей части с разбитым правым крылом. Вторая машина вылетела с проезжей части на обочину и застряла в заборе.

 

Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в этом ДТП, однако под колеса протаранившего забор автомобиля мог попасть один из пешеходов, которые часто переходят дорогу в этом месте. Присутствие двух машин скорой помощи позволяют предположить, что без травм это ДТП не обошлось.

Очевидцы сообщают, что в районе перекрестка образовалась большая пробка:

 

Там месиво! 3 машины ГАИ. Инспектора ходят меряют все. Пробка огромная, -- написала редакции одна из жительниц Нижнего Тагила. 

 

 

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Указанный перекресток часто становится местом серьёзных и не очень аварий. Так, 19 февраля там столкнулись сразу три автомобиля.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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