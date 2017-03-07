Автомобиль врезался в забор стройки неподалеку от автомобильного моста на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

На перекрестке столкнулись две машины. Одна из них, зеленая иномарка, замерла на проезжей части с разбитым правым крылом. Вторая машина вылетела с проезжей части на обочину и застряла в заборе.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в этом ДТП, однако под колеса протаранившего забор автомобиля мог попасть один из пешеходов, которые часто переходят дорогу в этом месте. Присутствие двух машин скорой помощи позволяют предположить, что без травм это ДТП не обошлось.



Очевидцы сообщают, что в районе перекрестка образовалась большая пробка:

Там месиво! 3 машины ГАИ. Инспектора ходят меряют все. Пробка огромная, -- написала редакции одна из жительниц Нижнего Тагила.

Указанный перекресток часто становится местом серьёзных и не очень аварий. Так, 19 февраля там столкнулись сразу три автомобиля.