Два человека погибли в столкновении трех машин в Екатеринбурге (ФОТО)

Поздно вечером 6 марта на ЕКАД произошло серьезное ДТП – столкнулись три машины. Как пишет Е1, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Мерседес». Отечественную легковушку развернуло от удара и откинуло в сторону. «Мерседес» после столкновения оказался на встречке, где в него въехал автомобиль «Рено». Точные причины аварии пока неизвестны, их установят правоохранители, которые проводят на месте следственные мероприятия
По предварительным данным, пострадали семь человек, пассажиры «Мерседеса» и «десятки» погибли на месте. Три человека находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в медучреждение. Водителю и пассажирке «Рено» госпитализация не потребовалась.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области