Два человека погибли в столкновении трех машин в Екатеринбурге (ФОТО)

По предварительным данным, пострадали семь человек, пассажиры «Мерседеса» и «десятки» погибли на месте. Три человека находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в медучреждение. Водителю и пассажирке «Рено» госпитализация не потребовалась.





Фото: ГУ МЧС по Свердловской области