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Новости Нижнего Тагила

ГИБДД разыскивает водителя, протаранившего угол здания Тагилстроевского суда в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 марта 2017, 17:20Добавить новость
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В понедельник, 6 марта, отечественный автомобиль «ВАЗ-2109» врезался в угол здания Тагилстроевского суда. Водитель транспортного средства решил не задерживаться на месте ДТП и скрылся. Сотрудники ГИБДД сейчас заняты поисками пожелавшего сохранить анонимность водителя.

Известно, что на Металлургов, 40, неустановленный водитель совершил наезд на препятствие — угол здания. Машина была поставлена на штрафстоянку, водитель разыскивается, -- сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

 

В столкновении со зданием моторный отсек автомобиля был довольно сильно поврежден, а капот — погнут. Здание лишилось части облицовки.

 

Ранее здание Тагилстроевского суда уже фигурировало в новостной повестке, когда рядом с ним велись дорожные работы. Тогда рабочие допустили ряд нарушений, подрядчику грозил штраф в 200 тысяч рублей.

 

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Фото ОД «Тагил без ям», автор: Владимир Клементьев
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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