ГИБДД разыскивает водителя, протаранившего угол здания Тагилстроевского суда в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Известно, что на Металлургов, 40, неустановленный водитель совершил наезд на препятствие — угол здания. Машина была поставлена на штрафстоянку, водитель разыскивается, -- сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

В столкновении со зданием моторный отсек автомобиля был довольно сильно поврежден, а капот — погнут. Здание лишилось части облицовки.

Ранее здание Тагилстроевского суда уже фигурировало в новостной повестке, когда рядом с ним велись дорожные работы. Тогда рабочие допустили ряд нарушений, подрядчику грозил штраф в 200 тысяч рублей.