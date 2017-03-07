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Новости Нижнего Тагила

Подростки избили мужчину из-за несостоявшейся вечеринки в Екатеринбурге

7 марта 2017, 10:10Добавить новость
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25 февраля в Екатеринбурге подростки избили 33-летнего мужчину и забрали у него ноутбук и три телефона. 5 февраля трое подростков, подозревающихся в этом преступлении, были задержаны, сообщает «Уралинформбюро». По предварительным данным, пострадавший мужчина организовал на съемной квартире вечеринку, куда пригласил подростков 15-17 лет.
 
Однако позже мужчина передумал и пришел только под утро в компании девушки, подростки, прождавшие его под дверью, были рассержены. Чтобы избежать конфликта организатору несостоявшегося праздника пришлось пригласить ребят в квартиру.
 
Позже между арендатором жилплощади и подростками все же возникла ссора, они избили мужчину и похитили его имущество, которое продали и распорядились деньгами по своему усмотрению.
 
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ.
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