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Новости Нижнего Тагила

Полицейский застрелил напавшего на егеря кабана во время поиска браконьеров в Свердловской области

7 марта 2017, 12:20Добавить новость
Свердловская область,Арти,егерь,полиция,полицейский,кабан,браконьеры,охота,животные,спаситель
В Артинском районе Свердловской области полицейский застрелил кабана, напавшего на лесника, сообщает «Наша газета». Во время проверки мест незаконного отстрела кабанов произошло ЧП: выскочивший из-за кустов крупный кабан набросился на егеря.

Увидев это, майор полиции Виталий Пупков быстро среагировал, достав пистолет, он выстрелил в голову кабана. Тем самым спас лесника от трагедии.

Оказалось, что дикое животное было ранено браконьерами. Смертельный выстрел спас его от дальнейших мучений. 

Полицейский уже 18 лет служит в полиции, несколько раз направлялся в командировки на Северный Кавказ. Спасенный егерь поблагодарил Виталия Пупкова. 
Свердловская область,Арти,егерь,полиция,полицейский,кабан,браконьеры,охота,животные,спасительСвердловская область,Арти,егерь,полиция,полицейский,кабан,браконьеры,охота,животные,спаситель
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
© TagilCity.ru
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