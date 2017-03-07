Полицейский застрелил напавшего на егеря кабана во время поиска браконьеров в Свердловской области

Во время проверки мест незаконного отстрела кабанов произошло ЧП: выскочивший из-за кустов крупный кабан набросился на егеря.



Увидев это, майор полиции Виталий Пупков быстро среагировал, достав пистолет, он выстрелил в голову кабана. Тем самым спас лесника от трагедии.



Оказалось, что дикое животное было ранено браконьерами. Смертельный выстрел спас его от дальнейших мучений.



Полицейский уже 18 лет служит в полиции, несколько раз направлялся в командировки на Северный Кавказ. Спасенный егерь поблагодарил Виталия Пупкова.





Фото: ГУ МВД по Свердловской области