Полицейский застрелил напавшего на егеря кабана во время поиска браконьеров в Свердловской области

В Артинском районе Свердловской области полицейский застрелил кабана, напавшего на лесника, сообщает «Наша газета». Во время проверки мест незаконного отстрела кабанов произошло ЧП: выскочивший из-за кустов крупный кабан набросился на егеря.
Увидев это, майор полиции Виталий Пупков быстро среагировал, достав пистолет, он выстрелил в голову кабана. Тем самым спас лесника от трагедии.
Оказалось, что дикое животное было ранено браконьерами. Смертельный выстрел спас его от дальнейших мучений.
Полицейский уже 18 лет служит в полиции, несколько раз направлялся в командировки на Северный Кавказ. Спасенный егерь поблагодарил Виталия Пупкова.
Фото: ГУ МВД по Свердловской области