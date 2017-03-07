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Новости Нижнего Тагила

Попавшийся на откатах экс-глава военной полиции ЦВО осужден на три года и освобожден по амнистии в зале суда (ФОТО)

7 марта 2017, 11:40Добавить новость
Екатеринбург,суд,ЦВО,военный,взятка,уголовное дело,амнистия
Гарнизонный суд Екатеринбурга сначала приговорил виновных в коррупционном скандале бывших главу и заместителя Регионального управления военной полиции к реальному лишению свободы, но в тот же их день амнистировал. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Екатеринбурга В. Н. Горелых.  Потерпевшими по уголовному делу о поборах с военнослужащих выступили более 100 человек. Во время обыска в квартире Геннадия Ящука полицейские нашли 20 млн 879 тысяч рублей. Об этом сообщила интернет-газета ZNAK.

С 2014 года экс-глава ЦВО присваивал себе часть премии военнослужащих: с офицеров Ящук требовал по 50 000 рублей, с контрактников – по 30 000 рублей. 

6 марта состоялся суд, на котором бывшего начальника ЦВО приговорили к трем годам, его заместителя Кирилла Кожевина – к одному году лишения свободы. Тут же в суде статья была заменена на другую, и оба обвиняемые были амнистированы.
Екатеринбург,суд,ЦВО,военный,взятка,уголовное дело,амнистия
Фото: Игорь Пушкарев / ZNAK.COM
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