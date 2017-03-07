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Новости Нижнего Тагила

Пьяный мужчина пытался покончить с собой на железнодорожной станции под Нижним Тагилом

7 марта 2017, 16:35Добавить новость
полиция,происшествие,Свердловская область,суицид,ЧП,Нижний Тагил,пьяный
Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила удержали мужчину от суицида, сообщает пресс-служба УТ МВД УрФО.  Около 23:00 3 марта при патрулировании ж/д станции Гороблагодатская полицейские услышали крик о помощи. Они немедленно отправились к месту ЧП, где увидели мужчину, пытавшегося перелезть через ограждение моста. Как выяснилось, мужчина хотел спрыгнуть вниз с высоты. 

Сотрудники ППС доставили неизвестного в дежурную часть Линейного пункта полиции. 36-летний мужчина был пьян. После медицинского освидетельствования он был передан своей супруге.

Как сообщает «Уральский меридиан», этот случай попытки суицида – уже не первый на данной станции.
© TagilCity.ru
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