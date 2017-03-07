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Новости Нижнего Тагила

Пытавшийся вскрыть вены верхом на светофоре в Нижнем Тагиле мужчина оказался многократно судимым

7 марта 2017, 12:00Добавить новость
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Установлена личность мужчины, который пытался совершить суицид, взобравшись на светофор в центре Нижнего Тагила. Напомним, 4 марта от тагильчан поступило сообщение о том, что человек пытался вскрыть вены, сидя на светофоре. Доставленный в полицию оказался 26-летним мужчиной, который был ранее 8 раз судим за грабежи, мошенничество и кражи. 

Последний раз он освободился в 2016 году. После этого мужчина несколько раз привлекался к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественных местах. 

После совершения попытки суицида задержанный был направлен сотрудниками полиции в психиатрическую больницу для прохождения медицинского обследования, сообщает пресс-служба МУ МВД Нижнего Тагила.
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