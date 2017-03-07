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Новости Нижнего Тагила

Женщина отбила ребенка у стаи бродячих собак в Ревде Свердловской области

7 марта 2017, 17:00Добавить новость
Свердловская область,Ревда,бродячие собаки,животные,ребенок,собака,спасение
В Ревде бродячие собаки вновь пугают местных жителей. Так, накануне активистка Светлана Романчук, которая давно привлекает внимание общественности к проблеме бродячих собак, отбила школьника у агрессивных животных. 
Утром отвела старшего ребенка в школу, возвращалась домой и тут услышала визг и лай собак, а также детский крик во дворе дома на улице Чехова, 43. Я пошла на шум и увидела мальчика, которого окружила стая из 7-8 собак. Псы его кусали за одежду и за ноги. Я выключила телефон, которым поначалу снимала, и кинулась к мальчику, -- рассказала URA.RU Светлана Романчук.
 
По словам женщины, она пошла на стаю с голыми руками, хотя местным жителям, чтобы обезопасить себя на улице, приходится вооружаться битами и палками.
 
Местный дворник пояснил, что весной у собак начинается течка, и они становятся более агрессивными и сбиваются в стаи для спаривания.
 
Женщина написала заявление в администрацию города, однако там получить комментарии по факту произошедшего удастся только после 8 марта.
 
Ранее в Ревде уже был зафиксирован на видео случай, когда бродячие собаки испугали детей на игровой площадке.

 
© TagilCity.ru
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