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Новости Нижнего Тагила

Житель Каменска-Уральского специально заразил подругу ВИЧ-инфекцией

7 марта 2017, 15:45Добавить новость
Свердловская область,здоровье,Каменск-Уральский,ВИЧ,болезнь,уголовное дело,инфекция
В Каменске-Уральском мужчина намеренно заразил свою сожительницу ВИЧ-инфекцией, за что ему грозит уголовная ответственность, сообщила «Комсомольская правда». 39-летняя Евгения проживала в гражданском браке с 33-летним Данилой. Мужчина страдал неизлечимым заболеванием – ВИЧ, о чем не сообщал подруге. 

После очередной ссоры женщина приняла решение расстаться. Поняв, что разрыв отношений неизбежен, мужчина сообщил, что Евгения заражена ВИЧ, и ей следует провериться в больнице. 

Женщина сначала не поверила, а потом все-таки прошла обследование. Диагноз подтвердился. О случившемся Евгения заявила в полицию. Мужчине грозит уголовное наказание – до 5 лет лишения свободы. 
© TagilCity.ru
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