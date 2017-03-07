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Новости Нижнего Тагила

Житель Североуральская зарезал знакомую ножом и выкинул её тело на пешеходную тропинку

7 марта 2017, 08:20Добавить новость
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В Североуральске 37-летний местный житель обвиняется в особо тяжком убийстве.

Согласно данным уголовного дела, в ночь на 1 марта компания из трех женщин и одного мужчины распивала спиртное в одной из квартир. Между двумя женщинами произошел конфликт, в который ранее судимый мужчина решил вмешаться. 49-летняя женщина в ответ обругала гостя, что было воспринято весьма остро – он ударил ее кухонным ножом, передает СК РФ по региону. Она умерла от полученных травм на месте.

Тело убитой жительницы Североуральска он вынес на улицу и бросил недалеко от пешеходного перехода. Однако по «горячим следам» преступника удалось задержать. Расследование дела продолжается.

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