Житель Североуральская зарезал знакомую ножом и выкинул её тело на пешеходную тропинку

Согласно данным уголовного дела, в ночь на 1 марта компания из трех женщин и одного мужчины распивала спиртное в одной из квартир. Между двумя женщинами произошел конфликт, в который ранее судимый мужчина решил вмешаться. 49-летняя женщина в ответ обругала гостя, что было воспринято весьма остро – он ударил ее кухонным ножом, передает СК РФ по региону. Она умерла от полученных травм на месте.



Тело убитой жительницы Североуральска он вынес на улицу и бросил недалеко от пешеходного перехода. Однако по «горячим следам» преступника удалось задержать. Расследование дела продолжается.