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Новости Нижнего Тагила

19-летний житель Краснотурьинска напал с ножом на пенсионерку: ему нужны были деньги на алкоголь

7 июня 2017, 12:45Добавить новость
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В Краснотурьинске суд огласил приговор 19-летнему местному жителю, обвиняемому в краже денег у пенсионерки.

Установлено, что молодой человек вошел в квартиру к доверчивой пожилой женщине и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги. Пенсионерка отдала ему 2040 рулей.

После инцидента женщина позвонила в полицию. Подозреваемого быстро задержали. Им оказался 19-летний, ранее судимый местный житель. Он вел асоциальный образ жизни. В содеянном он признался и пояснил, что очень хотел выпить, но не знал, где взять денег.

Суд признал молодого человека виновным и назначил 5 лет лишения свободы, пишет «Вечерний Екатеринбург».

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