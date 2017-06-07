79-летний водитель сбил восьмилетнего мальчика в Богдановиче и скрылся с места ДТП

79-летний житель Богдановича на Daewoo Matiz накануне, 5 июня, сбил восьмилетнего мальчика.

ДТП произошло на пешеходном переходе улицы Ленина. После наезда, водитель скрылся с места аварии. Мальчик был госпитализирован с травмой головы и сотрясением мозга.



Личность и местоположение водителя были установлены, пишет Уралинформбюро.



Помимо ответственности за ДТП, ему грозит наказание за то, что он скрылся с места аварии. Напомним, санкция предусматривает лишение прав или административный арест на 15 суток.