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Новости Нижнего Тагила

79-летний водитель сбил восьмилетнего мальчика в Богдановиче и скрылся с места ДТП

7 июня 2017, 08:00Добавить новость
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79-летний житель Богдановича на Daewoo Matiz накануне, 5 июня, сбил восьмилетнего мальчика.

ДТП произошло на пешеходном переходе улицы Ленина. После наезда, водитель скрылся с места аварии. Мальчик был госпитализирован с травмой головы и сотрясением мозга.

Личность и местоположение водителя были установлены, пишет Уралинформбюро.

Помимо ответственности за ДТП, ему грозит наказание за то, что он скрылся с места аварии. Напомним, санкция предусматривает лишение прав или административный арест на 15 суток.

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