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Новости Нижнего Тагила

Безработный тагильчанин получил 2 года тюрьмы за кражу пылесоса у своей подруги

7 июня 2017, 10:55Добавить новость
Нижний Тагил,суд,уголовное дело,приговор,кража,пылесос,следствие

В Нижнем Тагиле вынесли приговор безработному 38-летнему мужчине, совершившему кражу.

В феврале этого года в полицию с заявлением обратилась тагильчанка, она сказала, что из ее дома при невыясненных обстоятельствах пропал пылесос стоимостью более 5 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что до этого к ней в гости заходил товарищ, он был пьян. Они установили его личность и вскоре задержали. Им оказался 38-летний местный житель. Ранее он был судим и недавно освободился. Вел асоциальный образ жизни.

Мужчина признался, что похитил у женщины ключи от квартиры и в момент ее отсутствия проник в жилище и украл пылесос. Похищенное имущество он вернул потерпевшей и оказывал всяческое содействие следствию.

Суд приговорил подсудимого к 2,2 годам лишения свободы, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

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