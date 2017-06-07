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Екатеринбуржцы чуть не устроили самосуд над буйным мужчиной (ВИДЕО)

7 июня 2017, 11:20Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,самосуд,хулиган,нарушитель,полиция,наркотики

В Екатеринбурге в одном из дворов жители чуть не устроили самосуд над буйным горожанином, который приставал к детям и прыгал по машинам.

Как пишет Е1, во дворе жилого дома мужчина, предположительно наркоман, приставал к детям, кричал, прыгал по машинам. Успокоить его удалось только силами нескольких жителей. Дебошира связали и вызвали полицию и медиков.

Очевидица происшествия рассказала, что она испугалась за хулигана, на него набросились сразу несколько жителей двора, которые кричали, что это педофил.

Мужчина доставлен в отделение полиции. Ведется разбирательство.

Видео: Е1

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