Екатеринбуржцы чуть не устроили самосуд над буйным мужчиной (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в одном из дворов жители чуть не устроили самосуд над буйным горожанином, который приставал к детям и прыгал по машинам.

Как пишет Е1, во дворе жилого дома мужчина, предположительно наркоман, приставал к детям, кричал, прыгал по машинам. Успокоить его удалось только силами нескольких жителей. Дебошира связали и вызвали полицию и медиков.





Очевидица происшествия рассказала, что она испугалась за хулигана, на него набросились сразу несколько жителей двора, которые кричали, что это педофил.





Мужчина доставлен в отделение полиции. Ведется разбирательство.





Видео: Е1