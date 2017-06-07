Растерзали куриц, индюков и котёнка: стая бродячих собак убила животных во дворе частного дома в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Об инциденте журналистам TagilCity.ru сообщила пострадавшая жительница Сухоложского.

Посмотрев в окно, я увидела, что по огороду ходит чужая собака. Во дворе оказалось ещё шесть огромных псов, которые рвали молодых кур. Я начала бросать в них всё, что попадало под руку, но псы никак не реагировали, а только скалились. На мой крик прибежал сын с лопатой, вместе мы кое-как выгнали свору, -- рассказала Ирина журналистам TagilCity.ru.



По словам хозяйки дома, бродячие псы растерзали всех её домашних птиц, не пощадили даже котёнка.

После того, как прогнали собак, я пошла осмотреть хозяйство. Собаки загрызли всех кур и индюков. В живых не осталось никого. Собаки разорвали даже котенка. В это время дома были внуки, хорошо, что когда пришли собаки - дети ещё спали и не выходили во двор. Иначе, они разорвали бы и их, -- с ужасом поделилась Ирина с журналистами TagilCity.ru.



Пострадавшая женщина написала в полицию заявление о произошедшем. В полиции рассказали, что по факту будет проведена проверка.

От гражданки поступило заявление о разорении её хозяйства бродячими собаками на ул. Краснофлотская. По факту проводится проверка участковым отдела полиции № 18, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Фото хозяйки дома. 2 июня, 2017 г.



После проверки полиция передаст все материалы муниципальным властям.

По окончании проверки все материалы будут переданы в администрацию района для формирования заявки на отлов безнадзорных животных, -- отметили в полиции.



Напомним, в текущем году бродячие собаки доставили жителям Нижнего Тагила немало проблем. Они нападали как на взрослых, так и на детей. Несмотря на это, в городе остаются люди, агрессивно препятствующие отлову.