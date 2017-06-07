| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Растерзали куриц, индюков и котёнка: стая бродячих собак убила животных во дворе частного дома в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 июня 2017, 13:00Добавить новость
Нижний Тагил,бродячие собаки,отлов,насилие,животные,собаки,хозяйство,краснофлотская,Сухоложский,полиция
Стая бродячих собак ворвалась в один из дворов частного сектора посёлка Сухоложский в Нижнем Тагиле рано утром 2 июня.

Об инциденте журналистам TagilCity.ru сообщила пострадавшая жительница Сухоложского. 

 

Посмотрев в окно, я увидела, что по огороду ходит чужая собака. Во дворе оказалось ещё шесть огромных псов, которые рвали молодых кур. Я начала бросать в них всё, что попадало под руку, но псы никак не реагировали, а только скалились. На мой крик прибежал сын с лопатой, вместе мы кое-как выгнали свору, -- рассказала Ирина журналистам TagilCity.ru.

 

Нижний Тагил,бродячие собаки,отлов,насилие,животные,собаки,хозяйство,краснофлотская,Сухоложский,полиция


По словам хозяйки дома, бродячие псы растерзали всех её домашних птиц, не пощадили даже котёнка.

 

После того, как прогнали собак, я пошла осмотреть хозяйство. Собаки загрызли всех кур и индюков. В живых не осталось никого. Собаки разорвали даже котенка. В это время дома были внуки, хорошо, что когда пришли собаки - дети ещё спали и не выходили во двор. Иначе, они разорвали бы и их, -- с ужасом поделилась Ирина с журналистами TagilCity.ru.

 

Нижний Тагил,бродячие собаки,отлов,насилие,животные,собаки,хозяйство,краснофлотская,Сухоложский,полиция


Пострадавшая женщина написала в полицию заявление о произошедшем. В полиции рассказали, что по факту будет проведена проверка.

 

От гражданки поступило заявление о разорении её хозяйства бродячими собаками на ул. Краснофлотская. По факту проводится проверка участковым отдела полиции № 18, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД. 

 

Нижний Тагил,бродячие собаки,отлов,насилие,животные,собаки,хозяйство,краснофлотская,Сухоложский,полицияНижний Тагил,бродячие собаки,отлов,насилие,животные,собаки,хозяйство,краснофлотская,Сухоложский,полиция

Фото хозяйки дома. 2 июня, 2017 г.


После проверки полиция передаст все материалы муниципальным властям.

 

По окончании проверки все материалы будут переданы в администрацию района для формирования заявки на отлов безнадзорных животных, -- отметили в полиции. 


Напомним, в текущем году бродячие собаки доставили жителям Нижнего Тагила немало проблем. Они нападали как на взрослых, так и на детей. Несмотря на это, в городе остаются люди, агрессивно препятствующие отлову

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
Шишка на голове от удара клюкой и расцарапанное лицо: толпа женщин напала на двух молодых людей из-за отлова собак (ВИДЕО) 15 мая, 18:20 8
Стая бродячих собак прокусила ногу девушке, шедшей на парад победы в Нижнем Тагиле (ФОТО) 10 мая, 10:35 4
Стая бродячих собак с весенним гоном напала на маленькую девочку на ГГМ в Нижнем Тагиле 16 февраля, 16:20 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 246
Подписаться на новости