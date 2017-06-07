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Новости Нижнего Тагила

Серьезные ожоги получила во время пожара в частном доме жительница Березовского (ФОТО, ВИДЕО)

7 июня 2017, 10:35Добавить новость
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Минувшей ночью в Березовском произошел серьезный пожар. Огонь охватил частный дом и надворные постройки общей площадью 200 кв. м.

Минувшей ночью на пульт ЕДДС поступило сообщение о пожаре в частном секторе. Горел дом. В нем находилась женщина. Ее спасатели немедленно эвакуировали. Женщина получила ожоги 2-й и 3-й степени, пишет Е1.

Пожару присвоен уровень сложности 1-БИС из-за большой вероятности перекидывания огня на соседние постройки. В огне погибли домашние животные и домашний скот.


пожар,пожарные,Свердловская область,Березовский,спасатели,пострадавшая,огонь,ЕДДСпожар,пожарные,Свердловская область,Березовский,спасатели,пострадавшая,огонь,ЕДДСпожар,пожарные,Свердловская область,Березовский,спасатели,пострадавшая,огонь,ЕДДС


Соседи потерпевшей рассказали, что за два последних дня это уже третий пожар в Березовском.


Фото, видео: Е1

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