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Новости Нижнего Тагила

15-летняя девочка и ее мать погибли при пожаре в частном доме в Карпинске

7 августа 2017, 17:00Добавить новость
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При пожаре в частном доме в Карпинске погибли 15-летняя девочка и ее мать.

По предварительным данным, пожар произошел в ночное время, когда все члены семьи спали. В доме находились: женщина, ее брат, ее несовершеннолетняя дочь.

Девочка и женщина отравились продуктами горения во сне. Мужчина проснулся, он пытался покинуть горящее здание, получил ожоги почти всей поверхности тела. Сейчас он жив, находится в больнице. Однако медики сообщают, что у мужчины почти нет шансов выжить.

Причиной возгорания, по версии следствия, могло стать короткое замыкание. Известно, что огонь начал распространяться с веранды, пишет «Вечерний Карпинск»

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