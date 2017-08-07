30-летняя женщина скончалась в Нижнем Тагиле после застолья: причина смерти - отравление ядом

О смерти 30-летней женщины, матери 10-летнего ребёнка, журналистам портала TagilCity.ru сообщили читатели. По словам собеседников редакции, женщина умерла после бурного застолья.

В нашем подъезде на ул. Валегинская периодически собираются шумные компании. Последние посиделки закончились смертью. Умерла 30-летняя женщина. Говорят, ей стало плохо во время вечеринки, но «скорую» вызывать друзья побоялись, ведь некоторые из них употребляли наркотики. Со слов близких, женщина отравилась коньяком, но как было на самом деле - не знаю. Знаю только то, что когда ей всё-таки вызвали «скорую» - было уже поздно, -- рассказал журналистам TagilCity.ru житель дома №7 на ул. Валегинская.



Известно, что у погибшей женщины остался сиротой 10-летний ребёнок.

Умершая женщина воспитывала ребёнка. В день смерти её мать была в отпуске в Турции. О смерти дочери и необходимости её хоронить она узнала по прилёту. Видимо, теперь на её попечении останется 10-летний ребёнок, -- предположил собеседник редакции портала TagilCity.ru.



Факт смерти 30-летней женщины в результате отравления подтвердили в Следственном отделе СК РФ по Дзержинскому району Нижнего Тагила.

