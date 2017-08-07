Владелец затопленной квартиры отсудил 1 млн рублей у управляющей компании в Екатеринбурге

Владелец квартиры, затопленной в прошлом году, отсудил у управляющей компании более 1 млн рублей. Областной суд Екатеринбурга встал на сторону потерпевшего, и отказал УК «Маяковский парк» в обжаловании решения.

Областной суд Екатеринбурга обязал управляющую компанию выплатить компенсацию более 1 млн рублей владельцу затопленной квартиры. Инцидент произошел еще в июне прошлого года. В отремонтированной квартире взорвалась труба, горячей водой залило паркет, межкомнатные двери, обои, перестала функционировать система теплых полов. Стены покрылись плесенью. Жильцы обратились за компенсацией в управляющую компанию «Маяковский парк», которая обслуживает этот район города.





УК в компенсации оказала, ссылаясь на то, что хозяин квартиры при проведении ремонтных работ заменил полотенцесушитель без соблюдения необходимых норм. Жильцы обратились в областной суд, который встал на их сторону. Проведенная экспертиза показала, что прорыв трубы произошел на общедомовом имуществе, и в затоплении виновата управляющая компания.





В итоге УК «Маяковский парк» вынуждена выплатить владельцу квартиры возмещение ущерба в сумме 640 200 рублей, компенсацию морального вреда – 10 000 рублей, штраф в 325 100 рублей и понесенные потерпевшим судебные расходы. В общей сложности компании придется отдать более миллиона рублей, сообщают Аргументы и Факты.