Годовалая девочка оказалась на грани истощения по вине родителей-вегетерианцев из Екатеринбурга

В городскую больницу Екатеринбурга около 2 недель назад поступила годовалая девочка с истощением организма.



Она была госпитализирована с отёками и слабостью, уровень гемоглобина в организме ребёнка не превышал показатель 40 (нормой для ребёнка в данном возрасте является показатель от 110 до 135). Для спасения ребёнка врачи провели переливание крови.



Причиной истощения стало длительное белковое голодание, считают медики. Как передаёт E1.ru, родители девочки являются строгими вегетарианцами, что могло стать причиной истощения детского организма.



На данный момент состояние девочки стабилизировалось. Вместе с ней в больнице находятся родители.



Будут ли проведены какие-либо проверки по данному факту пока что неизвестно.