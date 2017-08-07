| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Годовалая девочка оказалась на грани истощения по вине родителей-вегетерианцев из Екатеринбурга

7 августа 2017, 20:20Добавить новость
больница,дети,Екатеринбург,здоровье,ребенок,Свердловская область,истощение,госпитализация,вегетариантство,родители
Семья вегетарианцев довела годовалую дочь до истощения. Врачи на протяжении двух недель спасали малышку.

В городскую больницу Екатеринбурга около 2 недель назад поступила годовалая девочка с истощением организма.

Она была госпитализирована с отёками и слабостью, уровень гемоглобина в организме ребёнка не превышал показатель 40 (нормой для ребёнка в данном возрасте является показатель от  110 до 135). Для спасения ребёнка врачи провели переливание крови.


Причиной истощения стало длительное белковое голодание, считают медики. Как передаёт E1.ru, родители девочки являются строгими вегетарианцами, что могло стать причиной истощения детского организма.

На данный момент состояние девочки стабилизировалось. Вместе с ней в больнице находятся родители.

Будут ли проведены какие-либо проверки по данному факту пока что неизвестно.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Детский офтальмологический центр со «Школой зрения» открылся в Екатеринбурге (ФОТО)
2 июня, 08:00
1 1
10-летнего школьника из Екатеринбурга с диагнозом ДЦП не пригласили на последний звонок (ФОТО)
27 мая, 21:45
9 0
3
5-летний ребенок из Екатеринбурга получил травму ноги: на него упала часть школьного забора
22 мая, 15:00
1 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 451
Подписаться на новости