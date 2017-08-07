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Новости Нижнего Тагила

Потолок обрушился в подъезде многоквартирного дома в Нижнем Тагиле (ФОТО)

7 августа 2017, 13:40Добавить новость
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Обрушился потолок в многоквартирном доме № 71 по проспекту Ленинградский. Пострадавших нет, проводится прокурорская проверка по факту обрушения.

Днем 6 августа в первом подъезде дома по проспекту Ленинградский обрушилось потолочное перекрытие. По предварительным данным, прогнившие балки в подъезде не выдержали веса крыши и рухнули. Дом двухэтажный, сейчас в нем проживают 8 семей. Жители не пострадали.

Постройка дома датируется 1958 годом. Его состояние очень запущено, есть вероятность обрушения потолка и во втором подъезде. При этом, ни одна управляющая компания не берется провести капитальный ремонт в аварийном доме, сообщает Наша Газета.

Сейчас прокуратура Дзержинского района осуществляет проверку по факту происшествия. Будет установлена компания, которая обслуживает дом. Кроме того, прокуратура проведет оценку изношенности перекрытий, установит, как давно проводился ремонт. По результатам оценки прокуратура примет меры. Это не первый случай разрушения перекрытий в Свердловской области за последнее время - весной в Карпинске обрушилось междуэтажное покрытие многоквартирного дома.

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Фото: «Между строк»

 
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