Житель Екатеринбурга приковал к батарее и избил свою жену (ФОТО)

Мужчина держал свою жену прикованной к батарее и избивал в течение дня, а сам в это время выпивал с другом. Женщина спасена, проводится проверка.

44-летний мужчина приковал свою 28-летнюю супругу к батарее в доме на улице Корепина и избивал ее на протяжении дня. Женщине удалось дозвониться в отдел полиции № 14 Екатеринбурга вечером 6 августа, и на ее спасение прибыл наряд оперативников.

Потерпевшая объяснила по телефону, что супруг приковал ее наручниками к батарее и систематически избивает. Для выяснения обстоятельств на место прибыли сотрудники ОВД. 28-летнюю женщину обнаружили прикованной к батарее, в квартире также находились двое мужчин. Чтобы безопасно вызволить пленницу, полицейским пришлось прибегнуть к помощи службы спасения «Сова».

Задержанных мужчин доставили в дежурную часть для выяснения подробностей. Как рассказала спасателям женщина, она просидела у батареи целый день, пока ее муж выпивал с другом и наносил ей побои. По факту проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщают Аргументы и Факты.





Фото: Служба спасения «Сова»