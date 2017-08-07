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Новости Нижнего Тагила

70-летняя пенсионерка помогла задержать подозреваемых в грабеже и поджоге автомобиля в Нижнем Тагиле

7 августа 2017, 16:00Добавить новость
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Задержаны виновные в поджоге автомобиля утром 6 августа. Они обвиняются в грабеже и порче имущества, возбуждено 2 уголовных дела.

Виновных в поджоге автомобиля нашли – ими оказались ранее судимые жители Красноуральска. Напомним, утром 6 августа произошло возгорание ВАЗ-2107 на улице Свердлова. Помогла в поиске 70-летняя женщина, которая обратилась в отдел полиции № 17. Она рассказала, что накануне вечером встретила двоих молодых людей в подъезде своего дома. Один из них попросил попить. Когда женщина вынесла стакан воды, она увидела, что второй мужчина зашел в коридор и вытащил из ее сумки тысячу рублей. Сообщники тут же убежали. Женщина догнать их не смогла, и обратилась в полицию.

 

Были организованы розыскные мероприятия. На место происшествия выехала следственная группа. Во дворе дома, где ограбили пенсионерку, сотрудники и обнаружили горящий автомобиль. Поблизости находились двое пьяных мужчин, которые были задержаны. Нарушителями оказались жители Красноуральска 24 и 25 лет, ранее неоднократно судимые за подобные преступления.

 

Похищенных у пенсионерки денег им оказалось мало, и они решили обокрасть находящийся во дворе дома отечественный автомобиль. Не найдя ничего ценного, нарушители подожгли водительское сиденье. Свою вину молодые люди признали, сейчас возбуждено 2 уголовных дела по факту грабежа и умышленного повреждения имущества. Задержанные находятся под подпиской о невыезде, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

 
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