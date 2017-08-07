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Новости Нижнего Тагила

Задымление произошло на шахте ЕВРАЗа в республике Тыва

7 августа 2017, 12:50Добавить новость
бизнес,Евраз,пожар,Россия,экология,задымление,месторождение

Чрезвычайное происшествие в республике Тыва: на шахте, принадлежащей холдингу ЕВРАЗ, произошло задымление. Выясняются причины случившегося.

В прошедшую субботу сотрудникам МЧС поступило сообщение о задымлении в шахте Тындинского района республики Тыва. На место незамедлительно направлена служба горноспасателей из Хакасии. Они выяснили, что дым пошел от конвейерного штрека. В шахте на момент происшествия находилось 93 человека. Все они выведены на поверхность, никто не пострадал. Сейчас выясняется причина задымления.

 

Как сообщает Rus Info, шахта республики Тыва относится к холдингу ЕВРАЗ. В Туве компания занимается разработкой месторождений каменного угля. В деятельность шахты владелец холдинга Роман Абрамович планирует вложить от 40 до 50 млн рублей до 2030 года. Однако местные жители разочарованы новым соседством: с недавнего времени чистейшая вода реки Элегест приобрела темный оттенок угля. Тувинцы надеются, что при выяснении обстоятельств ЧП проверяющие сотрудники обратят внимание на качество сбрасываемой в реку воды.

Напомним, это не первая неприятность, связанная с деятельностью ЕВРАЗа - недавно мэр Днепропетровска заявил, что ядовитые выбросы предприятия отравляют экологию и портят здоровье жителей города.

 
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