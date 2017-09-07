Водитель «Шевроле» совершил наезд на 6-летнюю тагильчанку рядом с детским садом (ФОТО)

Инцидент произошел 7 сентября утром по адресу ул. К.Либкнехта, 26.





По предварительным данным, мужчина 1991 г.р., двигаясь задним ходом внутри квартала на автомобиле «Шевроле Ланос», совершил наезд на 6-летнего пешехода и задел стоящую во дворе иномарку.





Пострадавшая девочка была осмотрена медиками ЦГБ №4 и отпущена домой. У нее диагностирован ушиб левого локтевого сустава.





В момент ДТП девочка находилась рядом с мамой, которая держала ее за руку. Именно благодаря этому девочка не получила серьезных травм. Мама буквально отдернула малышку от наезжающего на нее автомобиля.





Отметим, что ЧП произошло рядом с детским садом.







Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД