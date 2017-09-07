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Новости Нижнего Тагила

Водитель «Шевроле» совершил наезд на 6-летнюю тагильчанку рядом с детским садом (ФОТО)

7 сентября 2017, 15:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием 6-летнего ребенка.

Инцидент произошел 7 сентября утром по адресу ул. К.Либкнехта, 26.

По предварительным данным, мужчина 1991 г.р., двигаясь задним ходом внутри квартала на автомобиле «Шевроле Ланос», совершил наезд на 6-летнего пешехода и задел стоящую во дворе иномарку.

Пострадавшая девочка была осмотрена медиками ЦГБ №4 и отпущена домой. У нее диагностирован ушиб левого локтевого сустава.

В момент ДТП девочка находилась рядом с мамой, которая держала ее за руку. Именно благодаря этому девочка не получила серьезных травм. Мама буквально отдернула малышку от наезжающего на нее автомобиля.

Отметим, что ЧП произошло рядом с детским садом.


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Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД
 
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