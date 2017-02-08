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Новости Нижнего Тагила

129 домов на Эльмаше в Екатеринбурге остались без отопления сегодня ночью

8 февраля 2017, 11:35Добавить новость
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В Екатеринбурге сегодня на всю ночь в мороз -30 остались без отопления 129 домов. Виной всему стала коммунальная авария.

Аварийная служба работала всю ночь, и к утру тепло вернулось почти во все дома.

Там повреждение на большом диаметре тепловой магистрали. «Тепловые сети» уже вывели туда бригаду в ночь. Пока сообщили, что работы будут продолжаться до 6 часов утра. Вода по трубам циркулирует, но так как на улице холодно, она, естественно, очень быстро остывает, а горячую туда пока не подают, -- ответили E1.RU ночью по телефону диспетчерской службы.


Серьезных происшествий, связанных с отключением тепла, зафиксировано не было.

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