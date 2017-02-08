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Новости Нижнего Тагила

6-летняя девочка из Екатеринбурга осталась жива после падения с 8-го этажа

8 февраля 2017, 19:00Добавить новость
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Девочка выпала из окна с 8-го этажа многоквартирного дома и осталась жива, сообщает еженедельная газета «Вечерние ведомости».

Полиция Екатеринбурга расследует обстоятельства инцидента, связанного с падением малолетнего ребенка из окна квартиры с 8-го этажа многоквартирного дома.

6 февраля, в 20:30, в полицию поступило сообщение о том, что девочка выпала из окна. Ребенок остался жив, получив травму головы и переломы средней тяжести. Пострадавшая находится в детской городской больнице №9. Обстоятельства ЧП выясняются.

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