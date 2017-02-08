Более 1 миллиарда рублей похитила группа хакеров со счетов банков России

В мае прошлого года, совместными усилиями МВД и ФСБ России была остановлена деятельность хакерской группировки, работающей в 17 регионах страны.

За время существования группировке удалось похитить со счетов банков более 1 миллиарда рублей. Всего в составе группы было около 50 человек из разных регионов России. Все они состояли в преступном сговоре и использовали одну схему работы.





Правоохранителями проведены обыски на 34 адресах, изъяты денежные средства, более 90 единиц компьютерной техники, носители информации и средства связи.





К ответственности привлечено 27 участников сообщества, 19 из них заключены под стражу. Обвиняемым грозит наказание по ч.1 и 2 ст.210 УК РФ и ч.4 ст.159.6 УК РФ.





Расследование по данному делу продолжается.