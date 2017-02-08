Большая стая собак проникла на территорию детского сада в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле около 16 часов. Предположительно собаки прибежали со стороны Горбуново. Калитки для родителей были в это время открыты, поэтому стая смогла забежать на территорию садика и начала всё обследовать. Через некоторое время четвероногим интервентам стало скучно и они убежали по своим делам, а руководство садика позвонило в администрацию:

Вчера была сделана заявка в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Они сказали, что они проинформированы — многие жители ГГМ звонили и сообщали об этой стае. Нам рассказали, что эта стая мигрировала из-за проведения «Лыжни России». У них было «поселение» за ФОКом «Президентский», которое им построили добрые люди, чтобы собакам было где спать. Когда проводили лыжню, их потревожили, снесли все их коробки. Поэтому сейчас собаки мигрируют по Гальянке, -- рассказали сотрудники детского сада журналисту портала TagilCity.ru.

В этот день воспитатели из-за мороза не выводили детей гулять. По правилам прогулки можно проводить до −15 градусов. Раньше собачьи стаи к ним не забегали, говорят в садике в Нижнем Тагиле.