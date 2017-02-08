Двое мужчин из Первоуральска получат благодарственные письма от полиции за задержание грабителя по прозвищу Лорд (ФОТО)

В Первоуральске двое молодых мужчин задержали грабителя, который совершил ограбление 50-летней женщины.

Вчера вечером в отделение полиции г. Первоуральска поступило сообщение. Мужчина рассказал о том, что он вместе с прохожим задержал грабителя, который напал на женщину. Злоумышленник вырвал у нее из рук сумку, повалил женщину на землю и нанес несколько ударов ногами в живот и в лицо.





30-летний местный житель Антон возвращался с тренировки из оздоровительного комплекса, когда увидел произошедшее. Мужчина немедленно бросился на помощь женщине. Между нападавшим и Антоном завязалась борьба. Тут же на помощь спортсмену пришел проходивший мимо 17-летний местный житель. Вдвоем им удалось скрутить грабителя. Потом они вызвали полицию.





Нападавшего задержали. Им оказался ранее многократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель Екатеринбурга. В ходе следственных мероприятий выяснилась его причастность как минимум еще к одному подобному преступлению. Таким же образом он похитил у пожилого мужчины 50 000 рублей, ударив пенсионера в лицо.





Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». У следствия имеется предположение, что задержанный может быть причастен к преступлениям, совершенным в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Первоуральске. Следствие продолжается.





Преступник имеет кличку «Лорд». В местах лишения свободы он провел 13 лет. Последний раз освободился в январе прошлого года. Грабитель имеет характерные приметы: татуировки в виде свастики на руке, штрих-код на шее.





Фото: В.Н. Горелых





Руководство ОВД г. Первоуральска за активную помощь полиции решило наградить мужчин, задержавшим преступника. В День защитника Отечества им будут вручены благодарственные письма в торжественной обстановке.