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Новости Нижнего Тагила

Двое мужчин из Первоуральска получат благодарственные письма от полиции за задержание грабителя по прозвищу Лорд (ФОТО)

8 февраля 2017, 18:30Добавить новость
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В Первоуральске двое молодых мужчин задержали грабителя, который совершил ограбление 50-летней женщины. 

Вчера вечером в отделение полиции г. Первоуральска поступило сообщение. Мужчина рассказал о том, что он вместе с прохожим задержал грабителя, который напал на женщину. Злоумышленник вырвал у нее из рук сумку, повалил женщину на землю и нанес несколько ударов ногами в живот и в лицо.

30-летний местный житель Антон возвращался с тренировки из оздоровительного комплекса, когда увидел произошедшее. Мужчина немедленно бросился на помощь женщине. Между нападавшим и Антоном завязалась борьба. Тут же на помощь спортсмену пришел проходивший мимо 17-летний местный житель. Вдвоем им удалось скрутить грабителя. Потом они вызвали полицию.

Нападавшего задержали. Им оказался ранее многократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель Екатеринбурга. В ходе следственных мероприятий выяснилась его причастность как минимум еще к одному подобному преступлению. Таким же образом он похитил у пожилого мужчины 50 000 рублей, ударив пенсионера в лицо.

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Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». У следствия имеется предположение, что задержанный может быть причастен к преступлениям, совершенным в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Первоуральске. Следствие продолжается.

Преступник имеет кличку «Лорд». В местах лишения свободы он провел 13 лет. Последний раз освободился в январе прошлого года. Грабитель имеет характерные приметы: татуировки в виде свастики на руке, штрих-код на шее.

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Фото: В.Н. Горелых

Руководство ОВД г. Первоуральска за активную помощь полиции решило наградить мужчин, задержавшим преступника. В День защитника Отечества им будут вручены благодарственные письма в торжественной обстановке. 

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