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Иномарка замдиректора Фонда капремонта была подожжена в Екатеринбурге (ФОТО)

8 февраля 2017, 08:30Добавить новость
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В ночь на 7 февраля в Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль, находящийся на закрытой автостоянке.

В автомобиле Nissan Murano выгорели салон и багажное отделение. Также урон получили стоящие рядом иномарки - Skoda Yeti и Ford Focus.

На месте сотрудники полиции провели осмотр для того, чтобы в дальнейшем установить обстоятельства. По словам охранника стоянки, до пожара он видел рядом с иномаркой двух мужчин, которые затем быстро скрылись из виду.

 

 

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По данным источников, владельцем сгоревшего авто является замдиректора Фонда капремонта по Свердловской области Александр Мокроусов, пишет Екатеринбург-ТВ.

 

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Фото: сайт E1.ru 
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