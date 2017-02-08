Иномарка замдиректора Фонда капремонта была подожжена в Екатеринбурге (ФОТО)

В автомобиле Nissan Murano выгорели салон и багажное отделение. Также урон получили стоящие рядом иномарки - Skoda Yeti и Ford Focus.





На месте сотрудники полиции провели осмотр для того, чтобы в дальнейшем установить обстоятельства. По словам охранника стоянки, до пожара он видел рядом с иномаркой двух мужчин, которые затем быстро скрылись из виду.





По данным источников, владельцем сгоревшего авто является замдиректора Фонда капремонта по Свердловской области Александр Мокроусов, пишет Екатеринбург-ТВ.