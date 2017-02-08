Многочисленные аварии на дорогах Нижнего Тагила 7 февраля попали в одну видеоподборку (ВИДЕО)

в Нижнем Тагиле

Видеозапись начинается с незначительного на первый взгляд ДТП на пересечении улиц Серова и Циолковского. Примечательным является тот факт, что менее чем через минуту здесь же происходит ещё одно ДТП. Проезжавший мимо автомобиль теряет управление и въезжает в сугроб. Перед Новым годом на этом месте произошло похожее ДТП, но тогда автомобиль двигался на высокой скорости, поэтому он протаранил снег на обочине и перевернулся.

Также под объективы камер попало столкновение у стелы Тагилстроевского района и освещавшаяся ранее авария у стелы Ленинского района. О последнем рассказали подробности в ГИБДД Нижнего Тагила:

В 13:30 водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Фиатом». Водители не пострадали, транспорт технически поврежден. Причиной столкновения стало несоблюдение водителем «ВАЗа» очередности проезда. Это достаточно распространённая причина аварий, -- пояснили журналисту.

Видео сайта «С Тагила»

В ГИБДД сообщили, что помимо упомянутых аварий в Нижнем Тагиле на улице Островского, 3, произошла ещё одна. В 13:30 женщина-водитель на «Мазде» допустила столкновение с автомобилем «Хонда», которым управлял мужчина 1987 года рождения. В столкновении пострадали только автомобили. Предварительно установлено, что женщина выезжала с второстепенной дороги и не соблюла очередность проезда.