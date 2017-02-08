| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Многочисленные аварии на дорогах Нижнего Тагила 7 февраля попали в одну видеоподборку (ВИДЕО)

8 февраля 2017, 14:40Добавить новость
авария,дорога,дтп,Нижний Тагил,Mazda,Honda,демидовская дача,стелла,серова,циолковского,видео,видеозапись,камера видеонаблюдения,видеокамера,ВАЗ,Fiat
Несколько ДТП запечатлели 7 февраля в Нижнем Тагиле городские камеры видеонаблюдения. Среди них оказались: ДТП на развязке улиц Серова и Циолковского, столкновение недалеко от «ЦУМа» и освещавшаяся порталом TagilCity.ru авария недалеко от «Демидовской дачи».

Видеозапись начинается с незначительного на первый взгляд ДТП на пересечении улиц Серова и Циолковского. Примечательным является тот факт, что менее чем через минуту здесь же происходит ещё одно ДТП. Проезжавший мимо автомобиль теряет управление и въезжает в сугроб. Перед Новым годом на этом месте произошло похожее ДТП, но тогда автомобиль двигался на высокой скорости, поэтому он протаранил снег на обочине и перевернулся.

 

Также под объективы камер попало столкновение у стелы Тагилстроевского района и освещавшаяся ранее авария у стелы Ленинского района. О последнем рассказали подробности в ГИБДД Нижнего Тагила:

 

В 13:30 водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Фиатом». Водители не пострадали, транспорт технически поврежден. Причиной столкновения стало несоблюдение водителем «ВАЗа» очередности проезда. Это достаточно распространённая причина аварий, -- пояснили журналисту.

 

Видео сайта «С Тагила»

 

В ГИБДД сообщили, что помимо упомянутых аварий в Нижнем Тагиле на улице Островского, 3, произошла ещё одна. В 13:30 женщина-водитель на «Мазде» допустила столкновение с автомобилем «Хонда», которым управлял мужчина 1987 года рождения. В столкновении пострадали только автомобили. Предварительно установлено, что женщина выезжала с второстепенной дороги и не соблюла очередность проезда.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , , , , ,
Автомобиль на большой скорости влетел в сугроб и перевернулся в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО) 2 февраля, 18:20 5
Сын пострадавшей 59-летней женщины-пешехода ищет свидетелей ДТП на Дзержинском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО) 20 января, 16:50
Два пешехода попали под колёса в центре Нижнего Тагила на дороге у Тагильской лагуны (ВИДЕО) 22 декабря 2016, 18:05 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 72
Подписаться на новости