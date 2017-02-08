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Молодого мужчину нашли мертвым на улице в Екатеринбурге

8 февраля 2017, 11:15Добавить новость
город,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,смерть,следствие,труп

Молодого человека, которому на вид не более 20 лет, обнаружили на улице прохожие в Академическом районе в Екатеринбурге.

На место инцидента немедленно была направлена следственная бригада. Молодой человек был в крови, но пока причины его смерти неизвестны, их установит экспертиза.

 

Для выяснения обстоятельств произошедшего органам дознания дано поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас принимаются меры по выяснению и сбору всей информации о произошедшем, проводятся опросы очевидцев, -- прокомментировал E1.RU заместитель руководителя Следственного отдела по Верх-Исетскому району Александр Петров.

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