Молодого мужчину нашли мертвым на улице в Екатеринбурге

Молодого человека, которому на вид не более 20 лет, обнаружили на улице прохожие в Академическом районе в Екатеринбурге.
На место инцидента немедленно была направлена следственная бригада. Молодой человек был в крови, но пока причины его смерти неизвестны, их установит экспертиза.
Для выяснения обстоятельств произошедшего органам дознания дано поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас принимаются меры по выяснению и сбору всей информации о произошедшем, проводятся опросы очевидцев, -- прокомментировал E1.RU заместитель руководителя Следственного отдела по Верх-Исетскому району Александр Петров.