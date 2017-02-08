Молодого мужчину нашли мертвым на улице в Екатеринбурге

Молодого человека, которому на вид не более 20 лет, обнаружили на улице прохожие в Академическом районе в Екатеринбурге.

На место инцидента немедленно была направлена следственная бригада. Молодой человек был в крови, но пока причины его смерти неизвестны, их установит экспертиза.