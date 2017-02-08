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Новости Нижнего Тагила

Мужчина умер в одном из магазинов Нижнего Тагила из-за оторвавшегося тромба (ФОТО, ВИДЕО)

8 февраля 2017, 15:30Добавить новость
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В магазине на ГГМ от тромбоза скончался пенсионер. Мужчина 1955 года рождения, как сообщили медики, скончался от того, что у него оборвался тромб. Скончавшийся тагильчанин проживал на улице Дружинина.
Звонок в УВД поступил в 9:20. В 9:25 на месте уже находились сотрудники полиции из расположенной рядом дежурной части, -- рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Когда прибывшая полиция связалась со скорой помощью, у сотрудников скорой уже была информация о произошедшем из поступившего ранее звонка.

Медики ничем не могли помочь: оборвавшийся тромб почти всегда заканчивается летальным исходом.

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Проявление симптомов тромбоза обычно является уже запущенной стадией заболевания. Относящимся к группе риска следует периодически диагностировать состояние свёртывающей функции крови.

 

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Соблюдение правильного рациона питания и ежедневная 30-минутная физической нагрузка помогут избежать опасных сгустков крови в организме.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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