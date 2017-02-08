Кусок потолка упал ребенку на голову во время капитального ремонта в доме в Екатеринбурге

Инцидент произошел накануне в Екатеринбурге в доме по улице Куйбышева. Как сообщается, в доме проводился капитальный ремонт по федеральной программе.

Пострадавший первоклассник проживал в квартире на последнем этаже здания. В этот момент проводились работы по ремонту крыши дома. Мальчик играл в комнате, когда на него упал большой кусок штукатурки с потолка. Ребенок заплакал и потерял сознание.





Мальчик получил сотрясение мозга. Из-за травмы правый глаз школьника перестал двигаться.





В тот день никакие работы на крыше не проводились. В последний раз там осуществляли мероприятия по капитальному ремонту за два дня до случившегося. По одной из версий, существующих на данный момент, это могло спровоцировать обрушение штукатурки. А по другой — собственник жилого помещения должен сам отвечать за его содержанием и в том числе за штукатурным покрытием. Насколько мне известно, устранить последствия ЧП взялась подрядная организация, чтобы этот конфликт закрыть, -- рассказал Life.ru директор УК Алексей Анатольевич Долгов.



Сейчас мальчик находится дома. Его родители планируют написать заявление в полицию.