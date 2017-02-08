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Новости Нижнего Тагила

Тело скончавшегося в магазине Нижнего Тагила мужчины более часа пролежало между кассами

8 февраля 2017, 11:00Добавить новость
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Сегодня, 8 февраля, в магазине «Купеческий» на улице Дружинина в Нижнем Тагиле скончался мужчина. Его тело пролежало более часа между кассами.
Рано утром в магазине «Купеческий» на улице Дружинина мужчине стало плохо с сердцем, он упал между кассами и пролежал там без признаков жизни больше часа, -- сообщил редакции TagilCity.ru очевидец. 

Также он рассказал, что полиция и скорая приехали около десяти часов после его звонка в УВД. 

Всё это время покупатели ходили мимо и никто ничего не предпринял, хотя рядом находится отделение полиции. Если бы вовремя оказали помощь, может человека спасли бы, — сетует тагильчанин. 

Представитель магазина «Купеческий» отказалась комментировать ситуацию. 

Официальные данные о случившемся пресс-службой УВД будут предоставлены позже.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Случайный Прохожий 08.02.2017 11:35:48 #
""" Представитель магазина «Купеческий» отказалась комментировать ситуацию. """"
 
Нелюди-торгаши из магазина " Купеческий " совсем человеческий облик потеряли. Позорище.
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