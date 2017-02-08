Тело скончавшегося в магазине Нижнего Тагила мужчины более часа пролежало между кассами

Сегодня, 8 февраля, в магазине «Купеческий» на улице Дружинина в Нижнем Тагиле скончался мужчина. Его тело пролежало более часа между кассами.
Рано утром в магазине «Купеческий» на улице Дружинина мужчине стало плохо с сердцем, он упал между кассами и пролежал там без признаков жизни больше часа, -- сообщил редакции TagilCity.ru очевидец.
Также он рассказал, что полиция и скорая приехали около десяти часов после его звонка в УВД.
Всё это время покупатели ходили мимо и никто ничего не предпринял, хотя рядом находится отделение полиции. Если бы вовремя оказали помощь, может человека спасли бы, — сетует тагильчанин.
Представитель магазина «Купеческий» отказалась комментировать ситуацию.
Официальные данные о случившемся пресс-службой УВД будут предоставлены позже.