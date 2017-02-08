Жители Ирбита подобрали истощенную от голода рысь и отнесли в полицию (ФОТО)

Ребята изловили животное и отвезли в полицию, стражи порядка обещали пригласить ветеринара. Как оказалось, помимо истощения у рыси была ранена лапа. К утру животное скончалось.

Действительно, такой случай имел место быть. В минувшую субботу в территориальный ОВД Ирбита поступило сообщение от местных жителей о том, что по городу бегает животное, похожее на рысь. Полицейские проинформировали об этом охотоведов, и информация была доведена до всех нарядов. А на следующий день вечером, в воскресенье, в райотдел зверя принесли горожане. Он был с признаками сильного обезвоживания и изможденности. Здоровую дикую кошку, даже если бы она попала в поле зрения людей, поймать практически невозможно, не применяя оружия. Животное поместили в теплый вольер. К сожалению, утром стражи порядка обнаружили, что рысь умерла. Ее труп отправили на экспертизу, уже проведено вскрытие, результаты исследования станут известны в самое ближайшее время. По мнению специалистов, животное могло болеть либо бешенством, либо чумой. Исходя из этих соображений вольер, где находилось животное, полицейские тщательно продезинфицировали, чтобы случайно не заразить служебных собак, -- рассказал агентству «Новый день» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.