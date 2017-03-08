Неизвестные разбили машину директора музея изобразительных искусств Ирбита (ФОТО)

4 марта неизвестные разбили автомобиль директора музея изобразительных искусств в Ирбите Валерия Карпова. Обычно потерпевший ставил машину в гараж, но в злополучный день он собирался рано ехать по делам и оставил автомобиль на парковке во дворе.

Хотя там было много других машин, как отечественных, так и иномарок, но побили почему-то именно мою. Разбили все стекла, задние фонари, насквозь пробили бампер и очень сильно помяли дверные стойки. Это, видимо, в благодарность за все, что я сделал для города. Но самое главное, что из-за случившегося музей лишился своего единственного транспорта. Из-за этого под угрозой вся программа, которую я должен был успеть подготовить к маю. Так как было запланировано много междугородних поездок, -- рассказал Валерий Карпов, которому еще неизвестна сумма причиненного ущерба.



Директор уточнил, что автомобиль находится на балансе музея, заявление в полицию он уже написал, но не очень надеется на результат. Как сообщили очевидцы, они видели нескольких молодых людей с битами, убегавших с места происшествия, однако описать их никто не смог.





Официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что сейчас проводится комплекс ОРМ, не исключено, что по данному факту будет начато уголовное делопроизводство.





Как пишет «Наша газета», произошедшее может быть следствием конфликта музея с городскими властями.





