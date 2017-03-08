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Новости Нижнего Тагила

Сотрудник ГИБДД Асбеста совершил наезд на пешеходов (ФОТО)

8 марта 2017, 10:00Добавить новость
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Инцидент произошел вечером 7 марта. Сотрудник ГИБДД Асбеста совершил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть в неположенном месте.

Стоит заметить, что пешеходный переход находился в 50 метрах от места ДТП, но пострадавшие выбрали наиболее короткий путь. Как сообщают очевидцы, пострадавшие спешили в машину такси, ожидавшею их на противоположной стороне дороги.

О факте ДТП в дежурную часть сообщил сам сотрудник полиции, он был трезв, в результате аварии он не пострадал. Пешеходы госпитализированы в медучреждение, пишет Е1. Один из них находится в коме, у второго диагностирован перелом плеча.

Как сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пешеходы переходили дорогу в темное время суток в неположенном месте, водитель заметил их слишком поздно и не успел среагировать.


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