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Новости Нижнего Тагила

Сотрудник горнолыжного комплекса «Гора Белая» в Нижнем Тагиле упал из кабины подъемника с 5-метровой высоты

8 марта 2017, 19:55Добавить новость
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На горе Белая произошло ЧП: сотрудник получил травму при падении из кабины подъемника, сообщает Е1.RU

На горнолыжном курорте Нижнего Тагила сотрудник зацепился за подножку, когда попытался закрыть кабину кресельного подъемника. Сначала тянуло его ногу, а затем его перевернуло на 180° вверх ногами. Как рассказала Ксения, очевидец произошедшего, мужчина не смог удержаться и упал головой в сугроб с высоты около пяти метров.

Мужчина не мог встать, но сознание не потерял. На место происшествия была вызвана скорая помощь. Сначала пострадавший отказался от госпитализации, но позже был доставлен для осмотра в медицинское учреждение.

Менеджер горнолыжного курорта «Гора Белая» рассказал, что сотрудник упал в уловительную сеть. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются. 

© TagilCity.ru
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