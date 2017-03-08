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Новости Нижнего Тагила

Женщина мошенническим путем лишила 83-летнюю пенсионерку квартиры в Екатеринбурге

8 марта 2017, 10:20Добавить новость
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В прокуратуру Свердловской области обратилась 83-летняя жительница Екатеринбурга, которая сообщила, что некая гражданка обманным путем завладела ее квартирой.

Как сообщает «ФедералПресс», пенсионерка проживала в собственной квартире на улице Пехотинцев, однако недавно знакомая пенсионерки по доверенности продала эту квартиру.

Как выяснилось, мошенница предложила пенсионерке составить завещание, по которому недвижимость после ее смерти перейдет детскому дому. Потерпевшая плохо видит и не поняла, что подписывает не завещание, а доверенность на распоряжение имуществом.

Накануне состоялся суд, по которому сделка признана недействительной, мошенницу обязали возместить 2,6 млн. руб., полученных от незаконной сделки. Пенсионерка снова сможет вернуться к себе домой. 

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