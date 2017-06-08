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Новости Нижнего Тагила

33-летний житель Камышлова топором убил своего приятеля и выбросил труп на свалку (ФОТО)

8 июня 2017, 14:40Добавить новость
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Местные жители Камышлова обнаружили в канаве у свалки труп мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело. 

В ночь на 5 июня, находясь в гостях, потерпевший выпивал со своим приятелем - братом своей сожительницы. Между мужчинами возникла ссора, во время которой один из них схватил топор и ударил приятеля обухом по голове. Мужчина сразу же скончался.

Тело убитого товарища злоумышленник вывез на машине своей сестры и выбросил в канаву у дороги. Там находилась городская свалка.

По заявлению граждан о найденном теле было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемого в преступлении задержали. Убитым оказался 24-летний нигде не работающий и ранее судимый местный житель, сообщает СУ СК Свердловской области. Расследование по делу продолжается. 

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Фото: СУ СК Свердловской области

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