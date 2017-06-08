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Безработный из Екатеринбурга пытался зарезать пьяного мужчину из-за пустых бутылок (ФОТО)

8 июня 2017, 16:15Добавить новость
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41-летний неработающий екатеринбуржец чуть не зарезал до смерти прохожего, который помешал ему собирать тару на помойке. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». 

Недалеко от станции метро на Уралмаше, в Екатеринбурге, произошло ЧП. Безработный мужчина собирал на помойке жестяную и пластмассовую тару для сдачи в пункт приема.

В это время мимо проходил хорошо выпивший прохожий, который вдруг стал бить мужчину и пинать его сумку с пустой тарой.

Недолго думая, сборщик тары вынул складной нож и воткнул его в шею обидчика. После этого продолжил сбор сырья, как ни в чем не бывало. На автобусной остановке, куда он направился с сумкой, его задержали полицейские. Отрицать своей вины подозреваемый не стал и во всем признался, сообщает интернет-газета ZNAK. Раненого мужчину госпитализировали и оказали медицинскую помощь. 

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Фото:  ZNAK

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