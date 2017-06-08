Двое мужчин из Ревды сядут в тюрьму за убийство женщины-таксиста

30 апреля 2016 года подвыпившие Иванов и Новосёлов договорились убить женщину-таксиста. Для этого они сели в машину к извозчику, попросили отвезти в определенное место. В безлюдном месте Иванов достал револьвер и выстрелил водителю несколько раз в голову. Женщина погибла на месте. Затем Иванов и Новосёлов угнали автомобиль Lada Granta, а также присвоили сотовый телефон.



Отмечается, что действия Новосёлова рассматривались как пособничество в убийстве, а непосредственный убийца таксиста - Иванов, передает пресс-служба прокуратуры.



Суд приговорил Иванова к 19 годам, а Новосёлова к 17 годам колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.